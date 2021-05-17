В Томской области сегодня стартовала «горячая» линия по профилактике клещевого энцефалита

Специалисты готовы ответить на вопросы томичей и жителей области о болезнях, которые переносит клещ

Обычный клещ переносит разные заболевания, но наиболее опасное и распространенное из них энцефалит. Как сообщил сайт Роспотребнадзора по Томской области, с 17 по 29 мая 2021 года в управлении ведомства будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита. В рабочее время можно получить консультации специалистов и задать интересующие вопросы на соответствующую тематику по следующим телефонам: 8(3822) 44-67-34, 8(3822) 24-97-18 и 8(3822) 51-05-29 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Томской области). А также вас могут проконсультировать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный, работающий в круглосуточном режиме, на русском и английском языках). Аналогичные «горячие» линии пройдут во всех субъектах РФ.

Кроме того, служба информирует население о том, что сотрудниками ТГУ и СибГМУ вместе с управлением Роспотребнадзора по Томской области подготовлен мультимедиа-проект «Маленький. Плохой. Злой». Он рассказывает об особенностях клещей, об опасности, которую несут эти насекомые, и о том, как защитить от укусов себя и питомцев.