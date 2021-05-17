Живой мемориал: на юге Томской области появился «Сад памяти» из 9 тысяч кедров

За одну акцию участники сделали два добрых дела - посадили кедры возле села и запечатлели память ветерана войны Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Чаще всего судьбы и подвиги солдат Великой Отечественной войны увековечены в виде памятников, но порой монументы бывают живыми. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, 15 мая в окрестностях села Зоркальцево Томского района на территории Тимирязевского лесничества высажены 9 тысяч молодых кедров на площади три гектара. В восстановлении припоселкового кедровника приняли участие сотрудники департамента лесного хозяйства и подведомственных учреждений – Томской авиационной базы охраны лесов и «Томсклесхоза».

Портал администрации региона уточняет, что посадка кедров проводилась в рамках международной акции «Сад памяти», организаторы которой поставили задачу высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В Томской области центральное мероприятие акции в этом году было посвящено памяти старейшего ветерана Томской авиабазы Ивана Степановича Казакова, прошедшего фронт, плен и лагеря. После войны, в 1947 году, он пришел работать старшим инструктором десантной группы в Зырянское отделение Томской авиабазы, где ему год за годом приходилось вступать в бой с огнем и непроходимой сибирской тайгой. Отмечается, что акция «Сады памяти» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».