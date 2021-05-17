За сутки коронавирус унес жизни пяти жителей Томской области

В регионе выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сегодня, 17 мая, стало известно о смерти пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 422 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующих хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, туберкулёз, онкология и другие. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистересс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком., – рассказали в оперштабе.

Также в регионе выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в Томской области 32 517 подтвержденных случаев. По данным оперштаба, еще 10 жителей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 458 человек.

Кроме того, сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,06.

За последние сутки в стране выявлено 9 328 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 340 пациентов скончались, 7 181 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 949 573 человека, 116 211 скончались, 4 563 254 выздоровели.