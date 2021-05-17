В Томской области 18-летний местный житель избил человека и похитил автомобиль

Преступник посчитал свое обвинение суровым и подал апелляционную жалобу.

Томский районный суд признал виновным 18 - летнего жителя области, который избил знакомого и украл его автомобиль. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры.

По информации ведомства, в апреле 2020 года молодой человек потребовал от своего знакомого передать ему автомобиль марки ИЖ 2126-30, стоимостью 30 тыс. рублей, но услышав отказ, избил владельца машины. Сломив таким образом волю потерпевшего, преступник получил от него ключи и документы на машину, на которой скрылся с места происшествия. Уточняется, что обвиняемый уже был ранее судим.

Суд приговорил виновного к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но преступник посчитал свое обвинение суровым и подал апелляционную жалобу, в которой просил о применении условного осуждения.

Жалоба осталась без удовлетворения, приговор вступил в силу.