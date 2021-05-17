ДТП в Томске: трамвай въехал в легковой автомобиль

74-летнюю пассажирку отечественного автомобиля для осмотра доставили в больницу. Фото: https://vk.com/tomsk123

Сегодня, 17 мая, в соцсетях появилась информация о ДТП на ул. Советской. По словам свидетелей, легковушка находилась на путях и трамвай протаранил ее боковую часть. В результате дорожного происшествия есть пострадавшие.

В пресс - службе регионального УМВД уточнили, что авария произошла в12:00 на перекрестке Советская-Никитина. 74-летнюю пассажирку отечественного автомобиля для осмотра доставили в больницу.

Обстоятельства выясняются.