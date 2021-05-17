В продукции томской Межениновской птицефабрики Россельхознадзор обнаружил опасную бактерию

Специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проведена проверка юридического лица, осуществляющего деятельность по хранению и реализации продукции птицеводства. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

Специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю в ходе проверки обнаружили в мясе голени цыпленка бройлера, производителем которых являлось томская ООО «Межениновская птицефабрика», опасную бактерию. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

«В ходе проверки были отобраны пробы голени цыпленка бройлера, производителем которых являлось ООО «Межениновская птицефабрика» (Томская область) и направлены в испытательную лабораторию «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», - говорится в сообщении.

Исследование показало, что в продукции присутствует возбудитель листериоза, который входит в перечень заразных болезней животных. Голень цыпленка бройлера признана некачественной и опасной, 33 кг мяса было уничтожено путем сжигания.