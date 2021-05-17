Чемпионат по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс-2021» пройдет в Томске с 19 по 21 мая

В соревнованиях примут участие 186 конкурсантов, из них 43 школьника, 29 специалистов и 114 студентов колледжей, техникумов и университетов.

Открытие VI чемпионата по профмастерству «Абилимпикс – 2021» состоится в 10:00 в томском развлекательном центре «Факел». По традиции в нем примут участие инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. Также впервые соревноваться будут и дети. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

– В этом году впервые будет проведен «Детский Абилимпикс», в котором по трем компетенциям – «Флорист», «Дизайнер» и «Художник» – будут соревноваться 69 воспитанников детских садов Томской области, – говорится в сообщении.

Отмечается, что первые соревнования по 25 компетенциям пройдут 19 мая в «Факеле». 20 мая состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное развитие и трудоустройство студентов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы». В ней примут участие гости из девяти регионов Сибири.

Закрытие чемпионата пройдет 21 мая в Томском техникуме социальных технологий. В итоге в регионе сформируется команда, которая будет представлять Томскую область на национальном чемпионате в Москве.