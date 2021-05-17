Власти Томска в 2020 году направили более 62% городского бюджета на развитие социальной сферы

В 2020 году бюджет Томска сохранил свою социальную направленность.

Более 62% расходов бюджета Томска в 2020 году было направлено на социальную сферу. Несмотря на пандемию коронавируса, по доходам план был выполнен на 93,7%, по расходам – на 91,1%. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В 2020 году бюджет сохранил свою социальную направленность: в целом на содержание системы городского образования, физической культуры и спорта, культуры и социальную политику направлено 10 648,8 млн руб. или 62,5 % от общей суммы расходов бюджета, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что общая сумма по доходам составила 16 603,3 млн руб. или 93,7% от годового плана. Расходы по итогам года были равны 17 044,4 млн руб. или 91,1%.

Уточняется, что в 2020 году на исполнение бюджета оказала влияние пандемия коронавируса.