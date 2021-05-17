Новая свалка ТКО почти на 300 кв. м обнаружена в Молчановском районе Томской области

Территория, на которой находится свалка, имеет сельскохозяйственное назначение. Фото: пресс-служба Россельхознадзора Томской области.

Инспекторы земельного надзора с помощью космических снимков обнаружили новую свалку твердых коммунальных отходов в Молчановском районе. Обследование участков сельхозназначения проводилось в мае 2021 года. Свалка находится на территории, которая не используется по назначению, сообщается на сайте Россельхознадзора Томской области.

– В ходе обследования на земельном участке сельскохозяйственного назначения, права собственности на которые не разграничено, выявлена несанкционированная свалка ТКО общей площадью 274 кв.м, расположенная в окр. с. Молчаново Молчановского района, – говорится в сообщении.

Отмечается, что участок имеет сельскохозяйственное назначение, но для этого не используется. Инспекторы выдали предостережение администрации района.