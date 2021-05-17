Томские выпускники школ через неделю начнут сдавать экзамены

Все пункты проведения экзаменов обеспечены термометрами, дезинфицирующими средствами и т.п. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Государственная итоговая аттестация для выпускников школ начнется ровно через неделю – 24 мая. До 28 числа экзамены пройдут для девятиклассников. Учащиеся 11-х классов будут сдавать ЕГЭ с 25 мая по 25 июня. В регионе подготовлены пункты во всех муниципалитетах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что 10 965 девятиклассников будут сдавать экзамены в 2021 году. Для получения аттестата им достаточно написать два основных предмета – русский язык и математику. Всего в регионе подготовлено 134 пункта для проведения ГИА.

– Экзамен по русскому языку выпускники девятых классов будут сдавать 24 и 25 мая, по математике – 27 и 28 мая, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 6 790 одиннадцатиклассников Томской области будут сдавать ЕГЭ. 953 из них – выпускники прошлых лет. Для проведения экзаменов подготовлено 64 пункта во всех муниципалитетах региона.

– 907 одиннадцатиклассников не планируют поступление в высшие учебные заведения. Для получения аттестата им необходимо сдать экзамены только по русскому языку и математике, которые пройдут 25 и 28 мая. Остальные выпускники должны сдать обязательный ЕГЭ по русскому языку и по тем предметам, которые необходимы им для поступления в вуз, – сказано в сообщении.