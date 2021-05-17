С 17 по 20 мая в Северске Томской области отключат горячую воду

Испытания проводятся, чтобы выявить потенциально слабые места в коммуникациях и устранить дефекты.

Специалисты 18 мая буду проводить гидравлические испытания – опрессовку тепловых сетей в Северске. В связи с этим вода будет подаваться под давлением 1,25 выше рабочего; в городских домах ее отключат на четыре дня, сообщается на сайте «Русатома».

– Напоминаем жителям Северска, что для проведения гидравлических испытаний и устранения выявленных дефектов на коммуникациях ОАО «Тепловые сети» с 17 по 20 мая в Северске будет временно прекращена подача горячей воды, – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проводят испытания дважды в год. Следующее отключение горячей воды состоится с 5 по 14 июля.

По всем вопросам можно обращаться в рабочее время по телефону: 54-05-84.