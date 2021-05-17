Коммуналка: в 2020 году в Томской области выросло число аварий в системе водоснабжения

По Томской области нуждаются в замене сотни тысяч метров тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Фото: с сайта admin.tomsk.ru

Коммунальная инфраструктура Томской области на декабрь 2020 года состояла из 472 источников теплоснабжения, 1 613 километров тепловых и паровых сетей, 3 791,4 км водопроводных и 1 447 км канализационных сетей.

Как сообщает Томскстат, за минувший год число аварий в системе теплоснабжения уменьшилось, а в системе водоснабжения, напротив, увеличилось. Так, на тепловых сетях было зафиксировано шесть аварий – на 71,4% меньше по сравнению с 2019-м. В системе водоснабжения произошло 230 аварий, что на 65,5% больше прошлогоднего; в системе водоотведения было пять аварий, в 2019 году – восемь.

По информации статведомства, к началу 2021 года в замене нуждались 814,1 км тепловых и паровых сетей, из них в ветхом состоянии находились 593,9 км. Наибольший износ отмечен в городской местности – 666,9 км, или 57,4%. При этом в 2020-м было заменено только 30,3 км тепловых и паровых сетей.

Водопроводных сетей, нуждающихся в замене, насчитывалось 1 427,7 км. В городской местности нуждались в замене 46,2% сетей, в сельской – 31,1%. Заменено 46,2 км водопровода. Отпуск воды потребителям составил 45,8 млн кубометров, из них населению – 71%.

Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене, – 775 км; в городской местности износ составил 64,8%. За год было заменено 18 км канализационных труб.