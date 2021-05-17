Прогноз погоды в Томске 17 мая: порывистый ветер и грозы, возможен град

Порывы ветра по области будут достигать 19 м/с, в Томске – 14 м/с.

По данным регионального гидрометцентра, 17 мая в Томской области будет облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, по западу сильные, по востоку без существенных осадков. Грозы, возможен град, утром местами туманы.

Ветер восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, возможны порывы до 19 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +18…+23°С, по западу области до +28°С, по северо-востоку +10…+15°С.

В Томске днем без существенных осадков. Ветер восточный с переходом в юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем составит +19…+21°С.