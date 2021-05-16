Еще 27 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

За все время пандемии 32 493 жителя региона заразились коронавирусной инфекцией, 31 448 человек выздоровели, 417 скончались. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 16 мая, 27 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 448 человек. Также стало известно, что 23 человека заразились коронавирусной инфекцией. Таким образом, сейчас в регионе 32 493 подтвержденных случая.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

За последние сутки в стране выявлено 8 554 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 391 пациент скончался, 8 573 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 940 245 человек, 115 871 скончались, 4 556 073 выздоровели.