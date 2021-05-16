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Здоровье16 мая 2021 12:01

Еще 27 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

В области зарегистрировано 23 новых случая заражения
Ксения ГОРЮНОВА
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За все время пандемии 32 493 жителя региона заразились коронавирусной инфекцией, 31 448 человек выздоровели, 417 скончались.

За все время пандемии 32 493 жителя региона заразились коронавирусной инфекцией, 31 448 человек выздоровели, 417 скончались.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 16 мая, 27 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 448 человек. Также стало известно, что 23 человека заразились коронавирусной инфекцией. Таким образом, сейчас в регионе 32 493 подтвержденных случая.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

За последние сутки в стране выявлено 8 554 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 391 пациент скончался, 8 573 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 940 245 человек, 115 871 скончались, 4 556 073 выздоровели.

Коронавирус Covid-19