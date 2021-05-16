Ночью в Томске сгорела крыша котельной на Кузовлевском тракте

Более 20 пожарных тушили возгорание. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Пожарные ночью 16 мая тушили пожар на территории лесозаготовительной компании. Там загорелась крыша котельной, на момент прибытия первого подразделения она была полностью охвачена огнем. Возгорание ликвидировали больше часа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Отмечается, что информация о пожаре поступила в 03:26, ликвидировано оно было в 04:29. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

– В результате пожара сгорела крыша котельной 12х15 метров, деформировались стены. Частично обгорела обрешетка крыши пристроенной к котельной сушильной камеры, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении были задействованы четыре единицы техники и 21 человек.