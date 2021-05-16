Томские энергетики отремонтируют 670 км теплосетей к следующему отопительному сезону

Около 12 км тепловых сетей будут капитально отремонтированы. Фото: пресс-служба томской мэрии.

Масштабные ремонтные работы на теплосетях начались в Томске 12 мая. К следующему отопительному сезону энергетики подготовят 670 км сетей и около 200 других объектов: насосных станций, распределительных пунктов. Также примерно на 12 км теплосетей будет проведен капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В связи с работами в томских домах начали отключать горячую воду. График по плану можно посмотреть на сайте.

В сообщении пресс-службы отмечается, что власти Томска намерены вести жесткий контроль за соблюдением сроков ремонта.

– Возмущение томичей вызывают срывы сроков подачи ГВС. Поэтому в нынешнем году мы предложили ТомскРТС внести нам для утверждения реальный план работ на сетях, заранее предупредив компанию, что продлевать сроки ремонта муниципалитет не намерен. Мы будем контролировать соблюдение обозначенных графиков, – отметил исполняющий обязанности главы города Михаил Ратнер.

По его словам, больше 61% коммуникаций в Томске нуждаются в замене.