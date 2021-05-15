За сутки 23 жителя Томской области выздоровели от коронавируса

Сегодня, 15 мая, 23 жителя Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 421 человека.

Сегодня, 15 мая, 23 жителя Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 421 человека.

Выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 470 подтвержденных случаев.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,90.

За последние сутки в стране выявлено 8 790 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 364 пациента скончались, 9 349 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 931 691 человек, 115 480 скончались, 4 547 878 выздоровели.