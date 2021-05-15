Преступники из Томска, похитившие у агрохолдинга 4,5 млн рублей, задержаны

Преступная группировка из 13 человек "обогатилась" на 4,5 млн рублей, похищая товарно-материальные ценности у томского агрохолдинга. Теперь подозреваемым может быть назначен срок до 10 лет тюрьмы за кражу. Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии региона.

Следователями следственной части следственного управления (СЧ СУ) УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Томской области пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы. Полицейским оказал содействие ОМОН Росгвардии. Об этом стало известно в субботу, 15 мая.

По предварительным данным, 13 жителей Томской области систематически совершали хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих агропромышленному холдингу в Томской области. Ущерб, нанесенный ими предприятию, составил более 4,5 млн рублей. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что речь идет о хищении в агрохолдинге «Сибагро».

Полицейскими было проведено 11 обысков по месту жительства злоумышленников, 10 выемок, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Следователями СЧ СУ регионального УМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК Российской Федерации «кража». Максимальная санкция по данной статье - до 10 лет лишения свободы.