Житель Томска погиб в своей загоревшейся квартире в субботу утром

Сегодня около 8 часов утра в Томске в пожаре погиб 58-летний мужчина, хозяин двухкомнатной квартиры на ул. Киевской. Площадь возгорания составила 7 кв.метров.

- Сегодня, 15 мая, в 07.51 на пульт дежурного пожарно-спасательной службы управления МЧС России по Томской области поступило сообщение о возгорании в 5-этажном кирпичном жилом доме по ул. Киевской, 72, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На момент прибытия первого подразделения спасателей из квартиры на третьем этаже шел дым. Вскрыв дверь, они обнаружили на полу около дивана тело хозяина 1963 года рождения.

В управлении уточнили: в одной из комнат квартиры – «двушки» обгорели вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 7 кв. метров.

Ликвидировано возгорание было в 08.17. К работе привлекались 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара сейчас устанавливается.