В Северске Томской области за неделю выявлено 39 нарушений масочного режима

На 12 мая медиками было привито 11 471 человек, из них 8563 - получили второй компонент. В наличии на тот момент в учреждениях здравоохранения имелось 6326 доз вакцины «Спутник​ V».

В администрации Северска на днях прошло очередное заседание оперативного штаба по снижению риска распространения коронавирусной инфекции, сообщается в паблике vseverske.info ВКонтакте.

Как следует из опубликованной информации, по состоянию на 12 мая на территории закрытого города выявлено 7634 случая заболевания COVID-19, выздоровевших - 7467, на лечении в местном респираторном госпитале находится 46 пациентов, 17 получают лечение амбулаторно.

За истекшую неделю в Северске было составлено 39 протоколов за нарушение масочного режима, уточняется в сообщении.

В ЗАТО, как и во всех муниципальных образованиях региона, продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. На 12 мая медиками было привито 11 471 человек, из них 8563 - получили второй компонент. В наличии на тот момент в учреждениях здравоохранения имелось 6326 доз вакцины «Спутник V».