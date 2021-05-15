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Происшествия15 мая 2021 5:43

В Томской области в дыму пожара на птицефабрике задохнулась половина из 120 тысяч цыплят

Причина возгорания сейчас устанавливается
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Межениновская птицефабрика загорелась вчера вечером. Несмотря на то, что пожарные прибыли быстро, им не удалось спасти погибших из-за задымления цыплят. Из 120 тысяч недосчитались половины.

Межениновская птицефабрика загорелась вчера вечером. Несмотря на то, что пожарные прибыли быстро, им не удалось спасти погибших из-за задымления цыплят. Из 120 тысяч недосчитались половины.

На Межениновской птицефабрике 14 мая от задымления погибли 60 тысяч цыплят, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

- Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного пожарно-спасательной службы в 19.00. Горела Межениновская птицефабрика в пос. Светлый Октябрьского района Томска. В одноэтажном кирпичном здании загорелась вентиляционная шахта, огонь частично охватил кровлю здания. Общая площадь пожара составила 300 кв. метров. Работали 20 спасателей и 6 единиц техники. Пожар был локализован к 20.05, ликвидирован в 20.30, - рассказали в ведомстве.

В областном управлении МЧС уточнили, что в птичнике находились 120 тыс. цыплят, половина из них погибла от задымления. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

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