Кадровый вопрос: Генеральным директором «Томскнефтехима» стал Владимир Плешков

Новым руководителем "Томскнефтехима" стал известный в регионе человек

В Томской области постоянно происходит смена кадров руководителей разных уровней. Это касается как государственных организаций, так и частных предприятий. Сегодня сайт компании «СИБУР Холдинг» сообщил о том, что Генеральным директором «Томскнефтехима» (томское предприятие СИБУРа) назначен Владимир Плешков. Уточняется, что он начал работу в СИБУРе в 2006 году с должности оператора технологических установок Губкинского газоперерабатывающего комплекса и последовательно прошел ступени экспертного и управленческого развития в компании: работал механиком, начальником установки, реализовал в составе команды инвестиционный проект по строительству установки низкотемпературной ректификации. Далее работал на предприятиях компании в Томске и Тобольске, занимаясь инженерно-производственным направлением.

Сайт информирует, что в 2012 году Владимир Плешков переходит в корпоративный центр в Москве, где принимает участие в реализации значимой для компании инициативы – внедрение производственной системы на предприятиях СИБУРа. С 2015 по 2016 год работает руководителем направления по повышению производственной эффективности в Дирекции базовых полимеров СИБУРа В июне 2016 года Владимир Вячеславович переходит на «Томскнефтехим», где в должности директора по производству вносит значимый вклад в рост производственной эффективности и цифровизации предприятия.

Кроме того, в феврале 2020 года Владимир Плешков назначен на должность руководителя по развитию цифровизации производства СИБУРа, где отвечает за разработку, планирование, внедрение и получение экономического эффекта от портфеля цифровых инициатив на предприятиях компании. С 2020 года также состоит в рабочей группе оперативного штаба СИБУРа. Координируя производственный блок, Владимир Плешков внес существенный вклад в управление рисками в условиях пандемии.

Изменения в руководстве «Томскнефтехима» являются частью программы ротации управленческих кадров СИБУРа. Владимир Плешков окончил Тюменский Государственный нефтегазовый университет с отличием, имеет бизнес–образование (двухлетняя программа СИБУРа и INSEAD), прошел программу развития руководителей Функции эффективности производства СИБУРа (инновационный центр «Сколково»).