На дискуссионной площадке в Томске специалисты торговли обучали предпринимателей региона

Томские бизнесмены, сельхозпроизводители ищут пути войти в торговые сети со своими товарами

У бизнесменов региона за годы работы появились свои традиционные мероприятия. Так, в Томске прошла ежегодная торговая сессия «Новые вызовы и возможности», сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области. Ее для предпринимателей, в том числе, для сельхозпроизводителей, провела сеть «Мария-Ра». Сессия прошла в формате дискуссионной площадки В2В. Сельхозорганизации представляли такие крупные компании, как «Деревенское молочко» и «Сибирские Афины», фермерские хозяйства – КФХ Лины Михайлиной, Владислава Береснева, Евгении Полежаевой и других.

Как сообщает сайт департамента, коммерческий директор торговой сети «Мария-Ра» Денис Дьяков отметил, что на рынке наметилось несколько тенденций – покупатели уходят из гипермаркетов и отдают предпочтение магазинам у дома. 50% продаж сегодня делается за счет акционных товаров. При этом покупатели готовы обойти несколько магазинов, чтобы в каждом взять определенный товар по скидочной цене. Отвечая на вопрос производителей, как можно зайти в сеть «Мария-Ра» со своей продукцией, Денис Дьяков сказал, что удобнее всего это сделать через сайт компании, отправив заявление в соответствующем разделе. В рамках сессии предприниматели могли получить индивидуальную консультацию у менеджеров сети. На сессии работало 7 специалистов, каждый из которых представлял одно из товарных направлений – хлебобулочные изделия, молочные продукты, готовую продукцию, колбасные изделия и т.д.