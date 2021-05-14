Колл-центр облздрава принял более 200 тысяч обращений от жителей Томской области

Колл-центр областного здравоохранения помог тысячам жителей региона

В первые месяцы этого года продолжалось активное общение между населением Томской области и специалистами здравоохранения. Как сообщает портал администрации региона, с начала года операторы круглосуточного колл-центра регионального Центра медицинской и фармацевтической информации облздрава приняли 200 274 обращения от жителей области. Большинство звонили, чтобы уточнить стоимость и наличие лекарств в аптеках и медуслуг в медучреждениях региона, узнать график работы больниц, проконсультироваться о правилах приема лекарств. Кто-то хотел записаться на вакцинацию.

Кроме того, информирует пресс-служба, почти 10 тысяч обращений поступило на горячие линии департамента здравоохранения Томской области. Самой востребованной стала горячая линия по коронавирусу: 7 291 обращение, при этом 4 617 человек позвонили, чтобы записаться на вакцинацию от COVID-19.

Портал напоминает, что позвонить на горячие линии департамента здравоохранения Томской области можно круглосуточно по телефонам: (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 (бесплатная услуга для населения). Узнать стоимость и наличие лекарств в аптеках, а также воспользоваться поиском по медуслугам можно на сайте регионального Центра https://tabletka.online/.