Завтра вечером в Томске стартует международная акция «Ночь музеев»

Завтра в Томске пройдет "Ночь музеев"

Как сообщает портал администрации региона, в субботу, 15 мая, областные музеи – краеведческий и художественный – присоединятся к международной акции «Ночь музеев». Все мероприятия проводятся с соблюдением установленных противоэпидемических мер.

Пресс-служба информирует, что краеведческий музей (пр. Ленина, 75) в этом году подготовил вечернюю и ночную авторские программы. С 18 до 23 часов гостей ждут музыкально-развлекательные мероприятия во дворе краеведческого музея, экскурсии по действующим выставкам, а также авторские экскурсии «При свете дня» и «Магия сумерек», которые пройдут по Новособорной площади в сопровождении фотографа. Ночная программа в краеведческом музее стартует в 00.00 и продлится до 6-ти утра. Количество участников ночной программы ограничено: всего 10 человек. Присоединиться к акции можно онлайн: на официальном ютуб-канале музея и на официальной страничке музея в инстаграм.

Портал отмечает, что в Томском областном художественном музее (пер. Нахановича, 3) акция продлится с 16 до 22 часов. В программе — посещение всех постоянных и временных выставок музея, экскурсия по выставке «Шедевры мастеров Парижской школы», семейная площадка с мастер-классами «В стиле Кандинского» и «Говорящие с небом» (шерстяная акварель); лекция и квиз на тему космоса и др. Подробная афиша и описание выставок — на сайте музея.