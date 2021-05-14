ЧП: в Томске правоохранители проводят проверку по факту гибели заключенного

В Томской области в ИК редко происходят убийства и самоубийства

В Томской области редко бывают ЧП в местных исправительных учреждениях. Однако в этом месяце произошел именно такой случай. Как сообщает сайт прокуратуры региона, 2 мая 2021 года в туалете помещения одного из отрядов ФКУ ИК-4 УФСИН по Томской области обнаружено тело 21-летнего заключенного из г. Колпашево с признаками суицида.

Пресс-служба ведомства информирует, что в ходе проводимой прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Томской области проверки будет дана оценка своевременности и полноты проведения профилактической работы с осужденными должностными лицами исправительного учреждения, а также соблюдению режимных требований в колонии. Проведение органами расследования процессуальной проверки по факту смерти молодого человека поставлено на контроль прокуратуры Кировского района г. Томска.