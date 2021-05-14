За сутки коронавирус унес жизни шести жителей Томской области

За весь период в Томской области установлены 32 446 случаев заболевания COVID-19, 31 398 выздоровевших, 417 умерших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 мая, стало известно о смерти шести жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 417 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: практически у всех был сахарный диабет и гипертония, также в анамнезе умерших есть болезни сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем, болезни ЖКТ и онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

Также в регионе выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в Томской области 32 446 подтвержденных случаев. По данным оперштаба, еще 31 житель выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 398 человек.

Кроме того, сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 24,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

За последние сутки в стране выявлено 9 462 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 393 пациента скончались, 9 756 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 922 901 человек, 115 116 скончались, 4 537 634 выздоровели.