Несколько приусадебных участков пострадали от половодья в Томской области

Приусадебные участки сейчас подтоплены в с. Тискино Колпашевского района и с. Тоинка Чаинского района. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Уровень воды в р. Обь на трех гидропостах превышает опасную отметку: в с. Никольском на 95 см, с. Молчаново на 54 см, г. Колпашево на 78 см. Из-за этого в Чаинском и Колпашевском районах подтопило приусадебные участки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– В результате повышения уровня воды в р. Обь произошло подтопление двух приусадебных участков в дер. Тискино Колпашевского района. Угрозы подтопления жилых домов нет, – говорится в сообщении.

Ранее три участка также подтопило в с. Тоинка Чаинского района. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

МЧС также контролирует восемь ежегодных переливов дорог в пяти муниципалитетах: в Кривошеинском, Бакчарском, Тегульдетском, Молчановском и Чаинском районах. Паводковая ситуация в целом в регионе остается стабильной.

Отмечается, что с 13 по 15 мая уровень воды в Оби продолжит подниматься, в районе с. Молчаново возможно достижение опасной отметки 860 см, перелив дороги Могочино – Игреково и подтопление этих сел. С 16 по 17 мая вода может зайти в Тогур и Иванкино, с 15 по 17 числа – в Лесоучасток Чая.