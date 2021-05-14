Из-за ремонта теплосетей для томичей будет ограничено движение по ул. Сибирской

Общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый участок.

Движение транспорта по ул. Сибирской будет ограничено с 20:00 14 мая по 14:00 16 мая. На участке от пр. Комсомольского до пер. Овражного будет проводиться ремонт труб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Здесь будут работать бригады АО «ТомскРТС», они проведут работы по восстановлению подачи горячего водоснабжения на участке тепломагистрали № 2, – уточняется в сообщении.

Также сообщается, что автобусы №23, №26 и №36/37 будут объезжать участок по измененной схеме. Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.