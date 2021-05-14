Горячая вода из прорванной трубы подтопила тротуар на пр. Ленина в Томске

Из-за аварии по главному проспекту областного центра течет горячая вода.

Тротуар на пр. Ленина в Томске оказался подтоплен горячей водой. Ранее там прорвало трубу. Сейчас специалисты уточняют точное место и характер дефекта, после этого начнутся работы по его устранению.

Как сообщает пресс-служба «ТомскРТС», на месте ЧП прорвало трубопровод на тепломагистрали №1. Поврежденный участок отключен, утечка локализована.

Также уточняется, что в результате аварии на нескольких объектах была отключена горячая вода.