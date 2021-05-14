Жители Томской области могут проголосовать за дизайн-проекты благоустройства территорий

Средства федерального проекта потратят на те объекты, которые наберут наибольшее число голосов.

Рейтинговое голосование за новые общественные территории и дизайн-проекты проходит с 26 апреля по 30 мая. Жители Томской области старше 14 лет могут выбрать, где появятся комфортные места отдыха.

Оставить свой голос можно по ссылке. Для этого на сайте необходимо выбрать свой муниципалитет и ознакомиться со списком объектов. Далее войти через Госуслуги либо зарегистрироваться. Затем проголосовать за один из проектов. Результаты также будут опубликованы на сайте.

В голосовании участвуют семь муниципалитетов Томской области: Асиновскоское и Колпашевское образования, Кожевниковский и Томский районы, а также города Томск, Стрежевой и ЗАТО Северск.

Благоустройство проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он направлен на вовлечение граждан в процесс благоустройства, а также сокращение числа городов с неблагоприятной средой. Проект реализуется с 2017 года.