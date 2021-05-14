«Санитарная пятница» проходит сегодня по всему Томску

Участие в пятничной уборке Томска принимают сотрудники районных администраций, волонтеры, жители, коллективы управляющих компаний, подрядчики муниципалитета. Фото В. Доронина.

Сегодня, 14 мая, уборка проходит во всех районах города; наиболее крупными площадками «санитарной пятницы» стали общественные пространства по пр. Мира, 70/1, на ул. Обручева, Алтайской, Сибирской, Иркутский тракт, в пос. Светлом, Сквере Приборников, Буфф-саду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты администрации уточнили, что в предстоящие выходные бригады компании «Зеленстрой» будут очищать от прошлогодней листвы Березовую рощу на Каштаке. Вчера городские службы наводили порядок в зеленой зоне ул. Мокрушина, по ул. Студенческой, 43, в пер. Ботаническом, 4, на пересечении улиц Усова и Белинского. Сегодня участие в уборке принимают сотрудники районных администраций, волонтеры, жители, коллективы управляющих компаний, подрядчики муниципалитета.