Транспортная полиция вернула в Томск из Кузбасса двоих студентов

Молодые люди, очевидно, не вполне осознавали, какая беда может произойти с ними, запрыгивая в грузовой поезд. Хорошо, что транспортная полиция среагировала на ситуацию оперативно.

- Студенты из Томска предприняли экстремальную поездку ради интереса, - рассказала Елена Щербинина, специалист пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД России.

По имеющейся информации, в линейный отдел полиции на ст. Тайга поступило сообщение о внеплановой остановке грузового поезда на станции Яшкино из-за людей, находящихся в полувагоне с металлическими трубами. Следственно-оперативная группа задержала и доставила в дежурную часть двоих правонарушителей, которыми оказались приехавшие из Новосибирска 19-летние студенты одного из томских вузов Томска.

Сотрудники ведомства уточнили: полицейскими было установлено, что молодые люди забрались в грузовой состав на станции Инской и решили проехать на нем ради интереса. Они добавили, что в отношении правонарушителей стражи порядка составили протоколы по ч. 1 ст. 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях («самовольный проезд в грузовом поезде»).