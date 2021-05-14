Жив, сейчас в больнице: в Томской области из пожара спасли пенсионера

Огонь в горевшем доме в с. Кожевниково спасателям удалось потушить за 2 с лишним часа. Хорошо, что из пламени был спасен 69-летний хозяин. С отравлением продуктами горения он был доставлен в больницу. Фото пресс-службы регионального управления МЧС России.

В 18:52 на пульт дежурного пожарно-спасательной службы МЧС России вчера поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в Кожевниково. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

- Крыша дома и надворные постройки были охвачены огнем на момент прибытия спасателей. Пожарные через оконный проем спасли хозяина одной из квартир. 69-летний мужчина с ингаляционным отравлением продуктами горения легкой степени тяжести был госпитализирован в Кожевниковскую районную больницу, - отметили в ведомстве.

По имеющейся информации, в пожаре сгорели надворные постройки: брусовая котельная, крытый двор (внутри находился автомобиль ГАЗ 3110), бревенчатые сарай и баня. На соседнем участке огнем были повреждены тесовый гараж, бревенчатая стайка и брусовая баня. Общая площадь возгорания составила 230 кв. метров.

Огонь был ликвидирован в 21 час. В пожаротушении было задействовано 17 человек и 3 единицы техники. Причина ЧП устанавливается.