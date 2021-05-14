В Томске за неделю укусы клещей получили 1100 жителей

За неделю в Томске от укусов клещей пострадали 1100 человек. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют всем чаще осматривать одежду, делать прививки быть внимательными.

С 6 по 13 мая в Томской области было зарегистрировано 1601 обращение граждан по поводу присасывания клещей (в этом числе - 406 детей). Наибольшая часть обращений приходится на Томск – в областном центре пострадало 1100 человек (из них 265 детей). Часто за медпомощью по этому поводу обращаются в Асиновском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Чаинском, Первомайском, Шегарском районах. Такую информацию опубликовал сегодня региональный Роспотребнадзор.

- Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области по поводу присасывания клещей уже обратилось 2249 человек, в том числе 576 детей, - уточняют эксперты.

Они напоминают жителям региона о том, что продолжается прививочная кампания по иммунизации населения против клещевого энцефалита. За последнюю неделю прививки получили 2796 человек, в том числе 1187 детей. Всего прививками от КВЭ в текущем эпидсезоне охвачено 31192 человека, из них 14639 ребенка.

По информации Роспотребнадзора, противоклещевые обработки на дату 13 мая были проведены в регионе на территории площадью 297,76 га.

Добавим, что пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: в Томске – в Межвузовскую поликлинику (ул. Киевская, 74, тел. 55-71-37), детскую больницу №1 (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), поликлинику №4 (ул. Интернационалистов, 2а, тел. 8-913-842-80-54). Жителям области рекомендуют обращаться в приемный покой районных больниц.