Семья из Томской области "засветилась" на Первом канале российского телевидения

13-летняя жительница Томской области на всю Россию рассказала о том, как ее мать не дает ей спокойной жизни побоями и пьянством. У мамы есть свое видение ситуации, которой заинтересовался следственный комитет региона.

13 мая в ТВ-эфире Первого канала вышел сюжет с участием 13-летней жительницы с. Беляй Первомайского района Томской области, сообщившей на всю страну в программе "Мужское и женское" о том, что она сбежала от матери, которая постоянно пьет и избивает ее. В свою очередь мать девочки озвучила свою версию ситуации: дочь сбегает в проживающую по соседству многодетную семью предположительно из-за 18-летнего старшего сына, с которым, возможно, состоит в близких отношениях. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Томской области, сотрудники которого заинтересовались происходящим.

- Следственными органами регионального Следственного комитета РФ сейчас проводится проверка по факту размещения в СМИ информации о том, что в селе Беляй Первомайского района Томской области 13-летняя девочка сбежала от матери из-за побоев и пьянства, - отметили в ведомстве.

Эксперты уточнили, что следователи Асиновского межрайонного следственного отдела приступили к проведению проверки озвученных фактов. Со следователями-криминалистами областного следственного управления они выехали на место указанных событий для выяснения обстоятельств. Специалисты добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.