Погода в Томске и области 14 мая 2021: прохладно, порывистый северный ветер, на северо-востоке дождь

Сейчас за окном +10 и пасмурно, как будто должен пойти дождь. Днем воздух прогреется до +16. Учтите это и одевайтесь по погоде. Впереди выходные, важно встретить их в хорошей форме.

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +14, +16°С.

В регионе в течение дня также сохранится переменная облачность. В отдельных районах небольшие, ночью по северо-востоку кратковременные дожди. Ветер северный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем +16, +21, местами до +11°С.

В предстоящие выходные гидрометеорологи прогнозируют в Томске и области дожди, при этом теплая погода сохранится и в субботу, и в воскресенье.