В воскресенье на озере Лебединском состоится Кубок Томской области по ловле спиннингом

В Томской области в воскресенье будут состязаться спортсмены-рыболовы

В Томской области в последнее время появился целый ряд спортивных мероприятий, которые постепенно становятся традиционными. Как сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту региона, в воскресенье, 16 мая, в селе Победа Шегарского района пройдет Кубок Томской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля спиннингом с берега». Спортсмены будут состязаться на озере Лебединском.

Пресс-служба информирует о том, что соревнования пройдут в два тура. За медали поборются около 50 человек. Зачет пройдет как в личном, так и в командном первенствах. При этом в команде должно быть три человека, возраст участников – от 18 лет. Начало в 08:00.