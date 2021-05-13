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Спорт13 мая 2021 15:59

В воскресенье на озере Лебединском состоится Кубок Томской области по ловле спиннингом

За медали в селе Победа поборются 50 человек
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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В Томской области в воскресенье будут состязаться спортсмены-рыболовы

В Томской области в воскресенье будут состязаться спортсмены-рыболовы

В Томской области в последнее время появился целый ряд спортивных мероприятий, которые постепенно становятся традиционными. Как сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту региона, в воскресенье, 16 мая, в селе Победа Шегарского района пройдет Кубок Томской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля спиннингом с берега». Спортсмены будут состязаться на озере Лебединском.

Пресс-служба информирует о том, что соревнования пройдут в два тура. За медали поборются около 50 человек. Зачет пройдет как в личном, так и в командном первенствах. При этом в команде должно быть три человека, возраст участников – от 18 лет. Начало в 08:00.