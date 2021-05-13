15 мая Томский театр драмы начнет гастроли по районам региона

Томские артисты покажут в селах региона свои спектакли

Культурное шефство томичей над сельчанами региона насчитывает много лет. И вот очередная новость из этой сферы. Как сообщает сайт Томского театра драмы, после длительного перерыва учреждение культуры возобновляет гастроли по районам Томской области. Поездка городских артистов начнется 15 мая. Первым географическим пунктом, который посетят томичи, станет село Мельниково. До конца июня запланировано шесть выездов, спектакли томского театра увидят жители Асино, Бакчара, Кривошеино, Молчаново, Первомайского.

Как информирует сайт, в гастрольной афише спектакли большой и малой форм, премьеры и уже завоевавшие зрительское признание постановки и, конечно, сказки. Жителям отдаленных от областного центра районов будут представлены комедии «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда и «Женщины на закате в отсутствии мужей» Айвона Менчелла, а также новый спектакль «Не подруги», поставленный по пьесам современного драматурга Галины Лавриненко. Для ребятишек Томская драма везет сказку «Однажды в Африке».