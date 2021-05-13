В конце мая в Томской области начинают свою работу оздоровительные лагеря для детей

В регионе летом в лагерях отдохнут десятки тысяч ребят

Каждый год в регионе в теплый период начинают свою деятельность десятки лагерей отдыха для ребят. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, власти региона приняли решение о возобновлении работы летних учреждений отдыха и оздоровления детей. Губернатор принял решение о том, что с 23 мая в Томской области открываются стационарные лагеря и санатории, а с 28 мая – лагеря с дневным пребыванием детей. Кроме того, палаточные лагеря, с учетом сибирских погодных условий, смогут приступить к работе не раньше 20 июня. Уточняется, что стационарные лагеря и санатории в Томской области будут заполнены не больше чем на 75%. Мероприятия для детей будут преимущественно проводиться на свежем воздухе, без выезда за пределы «периметра». Кроме того, на время смен посещения лагерей родителями будут исключены. Всего летом в Томской области отдохнут около 44 тысяч детей.

Портал администрации региона сообщает, что на детскую оздоровительную компанию в 2021 году власти Томской области выделили около 300 млн рублей. Из них более 105 млн рублей направлены муниципальным образованиям в качестве субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время.