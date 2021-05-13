«Плавучая поликлиника»: сегодня городские медики отплыли к пациентам на север Томской области

Томские медики сегодня отплыли в свою командировку на север региона Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Средства массовой информации уже рассказывали о подготовке 21 рейса традиционной «Плавучей поликлиники». Как сообщает портал администрации Томской области, сегодня в рейс по северу региона бригаду городских медиков с речного вокзала Томска проводили руководители, депутаты и родственники врачей. До конца июня специалисты здравоохранения планируют обследовать жителей 34-х населенных пунктов Молчановского, Каргасокского, Парабельского и Александровского районов. 14 мая врачи примут первых пациентов в селе Могочино Молчановского района.

Пресс-служба информирует, что в составе «Плавучей поликлиники», развернутой на теплоходе «Русь», высококвалифицированные «узкие» специалисты, а также врачи клинической лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики. Такие экспедиции давно стали одним из элементов работы системы здравоохранения Томской области, благодаря которому жители самых удаленных сел получают высококвалифицированную медицинскую помощь. Отмечается, что все члены команды будут работать в средствах индивидуальной защиты, накануне экспедиции все они прошли тестирование на COVID-19. Проект реализуется при поддержке администрации Томской области, медицинского объединения «Здоровье» и финансовой поддержке АО «Востокгазпром».