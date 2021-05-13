В семи сельских районах Томской области введен особый противопожарный режим

Власть разворачивает борьбу с огнем в лесах и на сельских территориях региона

На территории Сибири в последние дни установилась жаркая, сухая и солнечная погода. Понятно, что увеличилось количество возгораний, особенно это касается лесов и сельской местности. Как сообщает портал администрации Томской области, в связи с повышением пожарной опасности губернатор Сергей Жвачкин ввел особый противопожарный режим с 13 по 17 мая на территории 7 муниципальных образований региона. Это касается Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Первомайского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов. По условиям погоды сейчас в регионе установился высокий класс пожарной опасности – 4,5.

Пресс-служба отмечает, что на время действия режима запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры, выжигать сухую траву, в том числе на землях сельхозназначения, оставлять в неположенных местах горящие спички, окурки, стекло и любые изделия из стекла, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы. Будут усилены контрольно-надзорные мероприятия на землях лесного фонда в Томской области. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличивается вдвое. Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки в регионе ликвидировано семь лесных пожаров в Зырянском (два), Томском (три), Асиновском и Шегарском районах на общей площади 64,7 гектаров.