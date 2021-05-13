Томич Сергей Усов стал абсолютным чемпионом Кубка России по пауэрлифтингу

Томский атлет мог побить рекорд России, но попытка оказалась неудачной; однако это не помешало ему выиграть. Фото: пресс-служба обладминистрации.

Томский спортсмен Сергей Усов стал абсолютным чемпионом по пауэрлифтингу. Кубок России прошел в Кемерово, всего в нем приняли участие более 150 человек. В сентябре томичу предстоит соревноваться на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Атлет выступил в экипировочном жиме лежа в весовой категории до 120 килограммов. В третьем подходе спортсмен пошел на установление рекорда России – 365,5 кг, но попытка оказалась неудачной. В итоге томич победил с результатом 355 килограммов, – говорится в сообщении.

Уточняется, что тренирует атлета его отец Сергей Владимирович Усов. Осенью спортсмен примет участие на чемпионате Европы, который пройдет в Екатеринбурге.

Отметим также, что в общем командном зачете в дисциплине «жим классический» томичи набрали 35 очков и заняли второе место. Кроме того, Дмитрий Гаак взял «золото» в категории до 83 кг, а Сергей Усов «серебро» в категории до 120 кг. Макар Олешкевич в весе до 59 кг завоевал «бронзу».