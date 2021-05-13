В Томской области появились первые приемные семьи для пожилых людей

Возраст пенсионеров от 86 до 92 лет.

Томичи приютили инвалида второй группы, труженика тыла, а семья из Первомайского района одинокую женщину-инвалида, ветерана труда. Пожилые люди получили новый дом и заботу. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам начальника областного департамента соцзащиты населения Марины Киняйкиной, и другие томские семьи могут принять пожилых людей.

– За уход ежемесячно выплачивается 5 тысяч рублей. В одной приемной семье могут проживать не более двух нуждающихся в помощи людей, – говорится в сообщении.

Отметим, что получить консультацию по этому вопросу можно в центрах соцзащиты по месту жительства или в комплексных центрах социального обслуживания населения.