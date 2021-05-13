Проект межвузовского студенческого кампуса томская делегация презентует на ПМЭФ-2021

Кампус должен объединить студенческий городок, среду для малого бизнеса и центры разработок крупных компаний. Фото: с сайта tomsk.sm.news

Томская делегация на XXIV Петербургском международном экономическом форуме представит проект строительства многофункционального студенческого кампуса. В 2021 году ПМЭФ пройдет в северной столице со 2 по 5 июня. Презентация состоится в рамках экспозиции «Большая Сибирь», сообщила пресс-служба обладминистрации.

Напомним, что в июне 2019 года руководство Томской области, ВЭБ РФ и Минобрнауки РФ договорились о реализации пилотного проекта по строительству межвузовского кампуса в рамках нацпроекта «Образование» с использованием механизма государственно-частного партнерства. Ожидается, что кампус сможет принять 20 тыс. студентов и станет совместным объектом вузов «Большого университета» Томска.

– Межуниверситетский кампус позволит объединить центры разработок крупных компаний, среду для малого бизнеса, площадки для тестирования технологий и многофункциональный студенческий городок, – отметил вице-губернатор по экономике Андрей Антонов. – Проект будет сопровождаться концентрацией передовых образовательных программ, введением мер поддержки технологических стартапов и стимулирования крупного бизнеса к размещению в кампусе исследовательских подразделений.

На ПМЭФ-2021 регион также представит инвестиционный и научный потенциал институтов Сибирского отделения РАН и инфраструктуру инвестиционных площадок. В рамках деловой программы планируется подписание ряда соглашений, в частности, с ПАО «Газпром нефть» о сотрудничестве по развитию платформы технологий «Палеозой». Делегацию Томской области возглавит губернатор Сергей Жвачкин.