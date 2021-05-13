Мусульмане Томска 13 мая отмечают праздник Ураза-байрам

Каждый год дата празднования сдвигается, в 2021 году Ураза-байрам выпал на 13 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ураза-байрам – один из главных мусульманских праздников, также известный как Ид-аль-Фитр или «Праздник разговения». По традиции в этот день заканчивается пост в священный месяц Рамадан. Мусульмане отмечают его завершение. Ураза-байрам снимает все ограничения, действующие в Рамадан: 30 дней верующие отказывались от еды и напитков в светлое время суток.

Отметим, что праздник берет начало со времен пророка Мухаммеда – с 624 года. Дата ежегодно сдвигается, в 2021-м Ураза-байрам празднуется 13 мая.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин по традиции поздравил томских мусульман и пожелал здоровья, счастья, достатка и уюта в домах.