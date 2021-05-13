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Общество13 мая 2021 9:07

Томская компания выплатила девять млн рублей долгов по зарплате 99 работникам

Это произошло только после вмешательства прокуратуры
Ксения ГОРЮНОВА
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Задолженность была погашена перед всеми работниками в полном объеме.

Задолженность была погашена перед всеми работниками в полном объеме.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Компания «Томскгеонефтегаз» задолжала миллионы рублей зарплаты своим сотрудникам. После проверки прокуратуры Ленинского района деньги были выплачены в полном объеме, сообщается на сайте ведомства.

– Установлено, что перед 99 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 9,2 млн рублей, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что организацию привлекли к административной ответственности за непредставление первичных статистических данных. После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена перед всеми работниками в полном объеме.