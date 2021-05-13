В Томске по нацпроекту будет отремонтирована ул. Басандайская

Работы по ремонту ведутся в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ул. Басандайской отремонтируют асфальт, съезды и примыкания к дороге, а также нанесут разметку и установят новые знаки. Средства в размере 56 млн рублей Томск получил из федерального бюджета дополнительно, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Департамент дорожной деятельности и благоустройства на сайте электронных торгов завершает поиск подрядчиков, которые отремонтируют ул. Басандайскую в ходе реализаций национального проекта «Безопасные качественные дороги». В план ремонта на этот год включен участок от Богашевского тракта до въезда в город общей площадью 40 тыс. кв. м, – говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас в городе работы ведутся на участках пр. Ленина, ул. Яковлева и Красноармейской. Также в этом году ремонт будет выполнен на ул. Нахимова и Б. Куна, Ломоносова, Социалистической и на Богашевском тракте.

Добавим, что ранее Томск на эти цели дополнительно получил 107 млн рублей в рамках нацпроекта.