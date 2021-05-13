Бесплатные лекарства в Томской области получили свыше 17 000 пациентов с COVID-19

Бесплатные медикаменты от коронавируса в регионе выдаются с ноября. В прошлом году из федерального бюджета на эти цели было направлено 63 млн рублей, в 2021 году – 22 млн рублей.

- Для лечения на дому заболевшим коронавирусной инфекцией выдано 74 027 упаковок лекарств общей стоимостью 51,9 млн рублей. Помощь получили 17 474 жителя региона, в их числе 8 411 из Томска, 1 990 Северска и 7 073 человек из других районов области, - сообщили в облздраве. - Бесплатные медикаменты в регионе выдаются с ноября. В прошлом году из федерального бюджета на эти цели было направлено 63 млн рублей, в 2021 году – 22 млн рублей.

Чиновники уточнили, что препараты назначаются заболевшим с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и подозрением на нее, а также тем, кто уже выписан из стационара на долечивание. Лекарства выдают по данным электронного реестра лекарств, куда лечащий врач вносит информацию по назначенным препаратам. Логистику осуществляет областной аптечный склад, лекарства на дом доставляют волонтеры.

Добавим, в Томской области продолжает работу круглосуточная горячая линия департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции. Ее телефоны: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.