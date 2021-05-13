Не оборонялся – убивал: от рук томича один человек погиб, второй был ранен

В легковушке ночью ехало 3 человека. Тот, что был на заднем сиденье, ударом ножа нанес смертельное ранение водителю, второй человек, хоть и был ранен, но успел убежать и остался жив.

Обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 50-летнего томича вынесла коллегия присяжных заседателей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- В ноябре 2016 года, находясь на заднем сидении движущегося автомобиля в ночное время, подсудимый нанес удар ножом водителю в шею, затем стал наносить удары сидевшему впереди пассажиру. Пытаясь спастись от нападавшего, его жертвы на ходу выпрыгнули из машины, а сам подсудимый скрылся с места преступления, - пояснили в ведомстве. - Водитель погиб в машине скорой медицинской помощи. Пассажир благодаря своему активному сопротивлению получил порез лица и ранения рук. Он сумел покинуть место происшествия.

Подсудимый свою вину признал частично, пояснив, что защищался от действий молодых людей, которые были настроены агрессивно. Однако гособвинители убедили коллегию присяжных в его виновности. Какое наказание он понесет, будут решать судьи.